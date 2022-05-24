Balıkesir'de motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor

24.05.2022 18:13
Balıkesir'de motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletli polis timleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda uyuşturucu ele geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletli polis timleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalar ilçede aralıksız sürerken, motosikletli polis timleri, Akçay Sarıkız Mahallesi Ali İleri Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdukları 34 ADJ.. plakalı araçta 80 tablet halinde bin 120 adet antiepileptik ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili M.A.(36) ve M.Ö.(37) isimli kişiler gözaltına alındı.

Öte yandan başka bir başka uygulamada ise ekipler, 10 ACP .. plakalı araç içerisinde bulunan yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet dolu kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili M.İ. (30) isimli kişi hakkında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor
Balıkesir'de motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


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