Balıkesir'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Balıkesir'de yüzlerce kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Balıkesir'de yüzlerce kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazı kılındı.



Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen törende hoparlörlerden; "Müstakim duruşu ve onurlu mücadelesiyle asil bir tavrın ve mümince bir hayatın örneği olan, milletinin onurunu savunan ve savunurken Hakkın rahmetine kavuşan Mısır'ın seçilmiş şehit cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazına" denilerek namaza başlandı. Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazı sonrası Balıkesir Sivil Toplum Kuruluşları ve AK Parti adına açıklamalar okundu.



Güçlü: "Mursi, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı"



Balıkesir Sivil Toplum Kuruluşları adına platform sözcüsü Ersin Güçlü, Mursi için dua ederek başladığı açıklamasında, "Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi çıkarıldığı mahkeme salonunda şehadete yürümüştür. Bizler, Balıkesir Sivil Toplum Kuruluşlarının mensupları olarak Müslüman Kardeşler Hareketinin öncülerinden merhum Mursi'ye Cenabı Allah'tan rahmet, tüm İslam milletine sabırlar diliyoruz. Bilindiği üzere Mısır'da 25 Ocak 2011 tarihinde 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimi son bulmuş, Haziran ayında yapılan seçimleri de Müslüman Kardeşler Hareketi kazanmıştı. Bu seçimlerin ardından 30 Haziran 2012'de Muhammed Mursi, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Mısır'ın kendi kontrollerinden çıkmasını istemeyen küresel sistem, serbest seçim imkanına rağmen, iktidar ve muhalefet arasında uzlaşma zemini oluşmasına izin vermemiş, sokak gösterilerini kışkırtmış, ülkede sürekli kaotik bir halin oluşmasına yol açmıştır. Küresel sistemin en çok da bilişim teknolojilerinin oluşturduğu etkiyle galeyana getirdiği sokak gösterilerinin devamında 3 Temmuz 2013'te Mısır'da silahlı kuvvetler yönetime el koydu. İlginçtir ki sürekli demokrasi, insan hakları ve özgürlük diyen Batı, Mısır'da yapılan darbeye ve bir gün sonra da seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutuklanmasına sessiz kaldı. Darbe yönetimi altında geçen 6 yılda Mısır'daki yüzlerce idam, 5 bine yakın ölüm, on binlerce yaralanma, 30 bin kadar tutuklanma sözde insan hakları savunucusu Batı'yı rahatsız etmemiştir. Mısır yöneticilerine, ülkelerinin emin bir liman olmasını engelleyen, Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçmesini hatırlatırız. Yöneticisiyle yönetileniyle hepimiz Allah'tan geldik ve dönüşümüz Allah'a olacaktır. Merhum Muhammed Mursi'ye tekrardan Cenabı Allah'tan rahmet dilerken, başta ailesine, Müslüman Kardeşler Teşkilatına, İslam milletine sabırlar diliyoruz. Cenabı Allah, hepimizi hakkı üstün tutarak yaşayanlardan ve bu şekilde kendisine kavuşanlardan eylesin" açıklamasını yaptı.



Sağlam: "Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürümüştür"



Güçlü'den sonra söz alan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Ahmet Sağlam'da, "Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir.



2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. 'Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!' (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" açıklamasını yaptı.



Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazı; AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile kılındı. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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