Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 1 vidanjör ile Konya Büyükşehir Belediyesine ait 2 vidanjör temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve ilgili kurumların yer aldığı temizlik faaliyetinde, denizin yüzeyindeki müsilaj, bertaraf amacıyla toplanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının " Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir 'in Bandırma ve Erdek körfezlerinde müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışması sürüyor.

Son Dakika › Kültür Sanat › Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor - Son Dakika

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