Balıkesir'de narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu

07.09.2022 16:40
Balıkesir'de narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de narkotik polisi uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de narkotik polisi uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda narkotik polislerinin yanı sıra narkotik polis köpeği de görev aldı. Yapılan operasyon sonrası 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 kilo 297 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs/gruplara yönelik çalışmalar neticesi, 1 araçta, içerisinde bulunan şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda; 2 kilo 297 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, konuyla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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