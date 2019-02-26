Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Nefes Kesen Operasyon Rehin Alınan Şoför ve Muavin Böyle Kurtarıldı

Balıkesir'de Nefes Kesen Operasyon Rehin Alınan Şoför ve Muavin Böyle Kurtarıldı

34 dakika önce

Balıkesir'de nefes kesen operasyon Rehin alınan şoför ve muavin böyle kurtarıldı(Tür: Yurt)

Balıkesir'de nefes kesen operasyon Rehin alınan şoför ve muavin böyle kurtarıldı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:47 Kaynak: DHA

Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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