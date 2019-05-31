Balıkesir'de Nisan ayında ihracat arttı
1 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiye göre Balıkesir'de ihracat 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiye göre Balıkesir'de ihracat 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturularak açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre Balıkesir'de ihracat 2019 yılı Nisan ayında Balıkesir'de ihracat 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3 artarak 50.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 13.2 azalarak 33.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR
Nisan'da dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
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