Balıkesir'de nohut hasadı başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafından ekimi yapılan nohutların hasadına başlanıldı.

Sındırgı Belediyesi çalışanları, örnek iyi tarım uygulaması kapsamında 80 dönüm arazinin yarısına nohut diğer yarısına da susam ekti. Nohut hasadına başlayan ekipler, 16 tona yakın nohut elde etmeyi planlıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Hasan Yavaş hasada katılarak çalışanlarla nohut topladı.

Yavaş, yaptığı açıklamada, belediye olarak bundan böyle çiftçilik ve tarımla ilgili yeni projelerle vatandaşlara örnek olacaklarını ifade etti.

Hizmetleriyle her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Yavaş, "Onların işlerini kolaylaştıracak, ekonomik katkı sağlayacak uygulamaların yanında örnek olacak çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak örnek lavanta bahçemizi oluşturmuştuk. Neredeyse bu sezon Sındırgı'da ekilmedik arazi kalmadı. Kimileri köylerine geri geldi, tarlalarını ekti. Bu durum bizleri sevindirdi." diye konuştu.