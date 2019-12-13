Balıkesir'de öğrenciler sağlıklı beslenme konusunda eğitilecek - Son Dakika

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, şırıngalı çikolata ambalajının ölümlere neden olabildiğini belirterek, "Şırıngadan çikolatayı alan çocuk onun cazibesine kapılıyor. 'Bir de buradan yiyeyim' diyor. Onu şırınga olarak görüyor, dolayısıyla onun kapağını açmadan aşağıdan bastırdığın zaman otomatik olarak nefes borusuna gidebiliyor." dedi.

Türk Böbrek Vakfı ile Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 67 öğretmenin kentteki 7-12 yaş grubundaki 19 bin 33 öğrenci ile velilerine, "obezite" ve "sağlıklı beslenme" konularında eğitim vermesi için bilgilendirilmesini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Milli Eğitim Müdürlüğündeki imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 3 milyon obez olduğunu bildirdi.

Obezitelerin yarısından fazlasının 18 yaş altı gençlerde görüldüğünü kaydeden Erk, bu nedenle çocukların bilinçlendirilmesini önemsediklerini dile getirdi.

Erk, Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolatadan" hayatını kaybetmesine değinerek, şöyle konuştu:

"O çikolatalar kantinlerde yasak olmalı. Şırıngadan çikolatayı alan çocuk onun cazibesine kapılıyor. 'Bir de buradan yiyeyim' diyor. Onu şırınga olarak görüyor, dolayısıyla onun kapağını açmadan aşağıdan bastırdığın zaman otomatik olarak nefes borusuna gidebiliyor. Bu konuda başta sizler milli eğitim camiası olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri çok iyi denetim yapması lazım. Sağlıklı okul gıdası logosunu bir firmaya verirken son derece dikkatli olmaları lazım. Bizim ülkemizde en önemli konu denetimdir. Kantinler mutlaka denetlenmeli, aşırı tuzlu, trans yağlı, şekerli ve özellikle nişasta bazlı şekerli ürünlerden öğrencilerin uzaklaşmalarını temin etmemiz lazım."

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da obezitenin önemli bir sorun olduğunu ifade ederek, "Ülkemizdeki gençlerimizi obeziteden korumak amacıyla bu protokolü imzalıyoruz. Okuldaki öğrencilerimize öncelikle ilkokuldan başlamak suretiyle obezitenin zararlarından bahsetmek, onları tuz ve benzeri zararlı maddelerden korumak amacıyla birtakım eğitimler vereceğiz." diye konuştu.