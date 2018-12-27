Balıkesir'de Öğrenciler Umre Ziyareti Kazandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 1. Bandırma Liselerarası Sevgili Peygamberimizin Hayatı Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler umre ziyareti kazandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 1. Bandırma Liselerarası Sevgili Peygamberimizin Hayatı Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler umre ziyareti kazandı.



İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmanın finali, Barış Manço Kültür Merkezinde yapıldı.



Yarışmayı 135 puan alarak birincilikle bitiren Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri umre ziyaretine gitmeye hak kazandı.



Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, yarışmanın verimli geçtiğini belirterek, "Eğer millet huzur istiyorsa, Kur'an-ı Kerim'e, Hazreti Muhammet'e muhtaçtır. Peygamber olmadan, Peygamberin başöğretmenliğini yaptığı beyan olmadan, insanlığın huzuru sağlanamadı, sağlanamayacak." dedi.



İlçe Müftüsü Hamdi Gevher de yarışmaya 11 lisenin öğrencilerinin katıldığını belirterek, dereceye girenleri öğretmenleriyle umreye göndereceklerini kaydetti.



Yarışmanın finalini Emniyet Müdürü Soner Duran, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mahir Mavi, siyasi parti temsilcileri, kurum ve okul müdürleri ile öğrenci velileri izledi.

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