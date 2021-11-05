Balıkesir'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücüler ile servis aracındaki 11 öğrenci yaralandı.

Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı kırsal mahallelerinden öğrencilerin bulunduğu Nihat K. idaresindeki 10 S 10122 plakalı midibüs, yoğun sisin etkili olduğu Külefli-Bandırma yolunda, Zafer A'nın kullandığı 10 NA 793 plakalı minibüsle çarpıştı.

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