Üye Girişi
Balıkesir'de okullar arası kros yarışları düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'de okullar arası kros yarışları düzenlendi

08.01.2022 15:18
Balıkesir'de okullar arası kros yarışları düzenlendi

Balıkesir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen okullar arası kros yarışmasında öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Balıkesir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen okullar arası kros yarışmasında öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu yakınında düzenlenen parkurdaki yarışlara Yıldız ve Gençler kategorilerinde 20 ilden 576 sporcu katıldı.

Yarışlarda büyük mücadele veren gençler, başarılı olmak için yoğun çaba sarf etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara hem takımlar hem de bireysel katılımların sağlandığını söyledi.

Atletizmin sporun ana taşlarından biri olduğunu hatırlatan Arıcıoğlu, "Biz de bunu çok önemsiyoruz, burada aynı zamanda bizim kendi kulüplerimiz ve antrenörlerimiz de ciddi başarılar elde ediyorlar. Yıldız Erkekler grubunda bir şampiyonumuz Balıkesir'imizden oldu. Balıkesir hem sporcu alt yapısı olarak hem de yaptığı organizasyonlarla öne çıkıyor." diye konuştu.

Arıcıoğlu, hem okulları arası hem de federasyon faaliyetlerinde birçok şampiyonayı Balıkesir'de yapmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Organizasyon olarak becerimiz üst seviyede, ben bütün mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve yerel belediyelerimiz ciddi katkı sağlıyorlar. Burada ciddi bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu birlik ve beraberlikle bütün faaliyetlerin kalitesi artmış oluyor. Türk sporunun çok iyi noktalara gideceğine inanıyorum, bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla inşallah çok iyi noktalara gideceğiz. Olimpiyatlarda ve şampiyonlarda boy gösterecek olan çocuklar buralardan yetişiyor. Bu yüzden bu organizasyonlarımız çok kıymetli, biz bu kıymeti, değeri bulsunlar diye bütün ekibimizle burada oluyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum."

Yarışlarda dereceye giren öğrencilerin okul sporları yarı final müsabakalarına katılacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Balıkesir, gençlik, okullar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de okullar arası kros yarışları düzenlendi - Son Dakika


Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz         
14:59
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi         
11:55
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36

Son Dakika Haberleri
15:12 Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar
15:12 Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı
15:08 TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke
15:01 Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?
14:59 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz
14:53 TSK Sarıkamış şehitleri için paylaştı! İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu
14:49 Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu
14:32 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barınakta oynadığı köpek Maylo'nun hikayesi
14:25 Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle buluştu
14:23 Türk Metal'den MESS'e: Masadan kalkarsak tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 15:26:40. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de okullar arası kros yarışları düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement