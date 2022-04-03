Balıkesir'de ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi

03.04.2022 18:18
Balıkesir'de ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde öldürülmüş bulunan anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde öldürülmüş bulunan anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan anne Bilge A. (33) ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'nın cenazeleri, Balıkesir Adli Tıp Kurumundan alınarak Dereköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Cenazeler, burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'nın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayda yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan baba Fatih A. (40) ile kızı Elçin A'nın (10) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı (10) da yaralı bulmuştu. Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderilmişti. Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırılmıştı.

Balıkesir'de ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi

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Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı! Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı! Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı! Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!

Balıkesir, Jandarma, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de ölü bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi - Son Dakika


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