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Balıkesir'de "Önder Kadın Çiftçi" projesi kapsamında kadınlara koyun ve koç hibe edildi - Son Dakika

Balıkesir'de "Önder Kadın Çiftçi" projesi kapsamında kadınlara koyun ve koç hibe edildi

28.01.2022 23:05
Balıkesir'de "Önder Kadın Çiftçi" projesi kapsamında kadınlara koyun ve koç hibe edildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen Önder Kadın Çiftçi projesi kapsamında kadın çiftçilere 15 koyun ve 1 koç hibe edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen Önder Kadın Çiftçi projesi kapsamında kadın çiftçilere 15 koyun ve 1 koç hibe edildi.

S.S Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan proje kabul edildi.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bandırma Koyunculuk Enstütüsü, Tarım İl müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Umay Çiftlik ve S.S Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından imzalanan protokol kapsamında 15 mahalleden daha önce istihdam edilmemiş olan kadın çiftçiler, 6 aylık eğitimle sertifika aldı.

FAO tarafından bütçesi hazırlanan proje kapsamında düzenlenen törende çiftçi kadınlara 15 koyun ve 1 koç hibe edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Gönen Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, bölgeden gelen projelerin her zaman daha önemli olduğunu söyledi.

Işıkgece, Türkiye'nin son 19 yılda koyun sayısının yüzde 80 arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"57,4 milyon sayısına ulaştık, Cumhurbaşkanımızın eylem planına aldığı kişi başına 1 koyun projemiz var. Bizim koyun sayımızı artırmamız gerekiyor, bu anlamda yılda sadece koyunculukla ilgili yaptığımız projelere 1 milyar lira para veriyoruz. Bu işi bakanlığımız çok destekliyor. Kadınlarımız da bu işe elini değdirdiği zaman bereketi artıyor, bizim işe olan inancımız artıyor. 2021 yılının 11. ayı sonuçları itibariyle 185 bin baş koyun ihraç ettik. Yani biz Türk cumhuriyetlerine, Orta Doğu ülkelerine koyun satan bir ülkeyiz. Dolayısıyla hayvancılıkta gelinen noktada ithal eden değil, ihraç eden konumdayız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında da birinci sıradayız. Çok iyi bir yol izliyoruz."

Vali Hasan Şıldak da Balıkesir'de gerek tarımda gerekse diğer hizmet alanlarında uyumlu çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Proje bazlı çalışmaların güzel sonuçlar doğurduğunu anlatan Şıldak, "Baktığımız zaman kooperatifimiz pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Kadın kooperatiflerimiz çok önemli, ilimizde sayısı hızla artıyor. Milletvekillerimizin, büyükşehir belediyemizin bu konuda büyük destekleri var. Sadece sayıyı artırmakla kalmıyoruz, niteliği de yükseltiyoruz." dedi.

Törende, konuşmaların ardından çiftçi kadınlara 15 koyun ve 1 koç teslim belgesi verildi.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, daha sonra protokolle birlikte jeotermalle üretilecek muz serası, rüzgar enerjisiyle üretilecek domates serası ve Manyas'taki sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti.

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Balıkesir, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Önder Kadın Çiftçi' projesi kapsamında kadınlara koyun ve koç hibe edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de "Önder Kadın Çiftçi" projesi kapsamında kadınlara koyun ve koç hibe edildi - Son Dakika
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