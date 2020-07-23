Balıkesir'de organik ürünler yok satınca belediye pazar açtı - Son Dakika

Balıkesir'de organik ürünler yok satınca belediye pazar açtı

Burhaniye'nin kırsal Kırtık Mahallesi'nde organik ürünlere halk büyük ilgi gösterince, ilçe belediyesi üreticiye pazar açtı.

Balıkesir'de organik ürünler yok satınca belediye pazar açtı, System.String[]

Burhaniye'nin kırsal Kırtık Mahallesi'nde organik ürünlere halk büyük ilgi gösterince, ilçe belediyesi üreticiye pazar açtı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesi'nde 43 çiftçinin katılımıyla başlatılan organik ürün üretimine halkın talebi büyük oldu. Bunun üzerine ilçe belediyesi tarafından üreticiler için yaz aylarında kurulan organik pazar halka açıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlere ürün gönderen üreticiler, yaz sezonu boyunca açılan organik pazarda ürünlerini satabileceği açıklandı. Organik zeytinyağı fabrikası da kuran yörede yaşayan vatandaşlar, organik ürünlerde iddialı olduklarını söyledi.

Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, organik zeytinyağının da piyasada olduğunu ifade etti. Kara, "12 yıl önce başladığımız çalışmalar sonucu 10 yıldır organik ürünler üretiyoruz. Bu yılki organik pazarımızı da açtık. Şu anda 20 tezgahla pazardayız. Önümüzdeki günlerde ürün çeşidi artacak. Onun için yakında tezgah sayımızda 30'u geçer. Ürün çeşidini artırmak için çalışıyoruz. Müşteri sayımız da her geçen gün artıyor. İnşallah, bundan sonra daha iyi olacak. Pazarımız çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Herkesi pazarımıza bekliyoruz" dedi.

Kooperatif yönetim kurulu üyesi İsmail Deniz de, "Bugün organik pazarımızı açtık. Sertifikalarımızı aldık. Denetimlerimiz yapıldı. Herkesi pazarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Şeyma Açar ise, "Mahsulümüz çıktı. Organikte iddialıyız. Ürünlerimiz taze ve lezzetlidir. Herkesi pazarımıza bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de organik ürünler yok satınca belediye pazar açtı - Son Dakika Ekonomi
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