Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de orman yangını (2)
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de orman yangını (2)

4 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, saat 21.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındı.

Balıkesir'de orman yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, saat 21.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir ve Bursa'dan desteğe gelen itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar nöbete devam edecek.
Öte yandan sabah olmasıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de soğutma çalışmalarına havadan devam edecek. 19 arazöz, 13 itfaiye aracı, 2 helikopter ve 80 kişilik ekibin müdahale ettiği yangında zarar tespit çalışmaları ise yarın yapılacak.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN/BALIKESİR,


Balıkesir, İtfaiye, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de orman yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]