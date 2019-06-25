Balıkesir'de orman yangını
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Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:49 Kaynak: AA
'in Havran
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Büyükdere
Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Madra Dağı
eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Edremit
Orman İşletmesi ekipleri de helikopterle söndürme çalışmalarına katılıyor.
Ekipler, ormanlık alana da yakın olan bölgedeki alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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