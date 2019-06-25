Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de orman yangını
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Balıkesir'de orman yangını

17 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

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Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Edremit Orman İşletmesi ekipleri de helikopterle söndürme çalışmalarına katılıyor.
Ekipler, ormanlık alana da yakın olan bölgedeki alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Büyükdere, Havran, Balıkesir, Güncel
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