Balıkesir'de orman yangını
1 saat önce
Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde makilik ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
'in Havran
ilçesi Büyükdere
Mahallesi'nde makilik ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akçapınar mevkisi Madra Dağı
eteklerinde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edremit
Orman İşletme Bünyesinde görevli bir helikopter ile havadan 4 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı olmak üzere sekiz araç ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Makilik alanda başlayan orman yangını çevredeki kızılçam ormanını ve zeytin bahçelerini tehdit ediyor. Bölgede sert esen poyraz fırtınası nedeniyle yangının kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor. Bölgenin sarp olması nedeniyle de yanan alana ekipler ulaşmakta güçlük çekiyor.
(Terzioğlu - Emrah Elmas
- Taşkın Sarıca/İHA)
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