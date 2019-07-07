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Balıkesir'de orman yangını

5 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan orman yangınında 40 ağaç zarar gördü.

Balıkesir'de orman yangını, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan orman yangınında 40 ağaç zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Üçkabağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Edremit Orman İşletmesi Ayvalık Şefliği bünyesindeki 3 arazöz ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne ait 1 su tankeri ile yangına müdahale edildi.
Havadan helikopterin destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 40 zeytin ağacı küle döndü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:08 Kaynak: AA
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