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Balıkesir'de orman yangını

25 dakika önce

Ayvalık Adalar Tabiat Parkı bünyesinde bulunan Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yöre halkının Hamamcı Fariz Tepesi ismini verdiği bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'de orman yangını, System.String[]
Ayvalık Adalar Tabiat Parkı bünyesinde bulunan Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yöre halkının Hamamcı Fariz Tepesi ismini verdiği bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangının, ormanlık alan içerisinde bulunan enerji nakil hattında aşırı yüklenme sonucu meydana geldiği öğrenildi.
Yerdeki kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye başladı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca ikinci arazöz ve Ayvalık Orman İşletme Şefliğine ait bir arazöz de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
4 dönümlük alanda etkili olan yangın makilik bitki örtüsünü küle çevirirken, bölgedeki çam ağaçlarına da zarar verdi.
Yangın, bir saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.
Vatandaşlar, ormanlık alandaki enerji nakil hatlarının yetkililer tarafından özellikle yaz aylarında daha sık kontrol edilmesini istedi.
Görgü tanıkları, alevlerin kızılçam ormanlarının bulunduğu alana ulaşmadan söndürüldüğünü ve çok büyük bir yangının atlatıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:51 Kaynak: AA
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