Balıkesir'de orman yangını
1 saat önce
Balıkesir'de orman yangınıBALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe İlçesi Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'de orman yangını Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:23 Kaynak: İHA
BALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe İlçesi Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Savaştepe ilçesinin doğu kısmında bulunan Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangı söndürme çalışmaları 3 helikopter, 18 Arazöz ve su tankeri, 50 personel ile havadan ve karadan sürdürülüyor. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilerden yangın yüzde 80 oranından kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre ilk belirlemeler neticesinde 3 hektar alanın yandığı tespit edildi.
Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular