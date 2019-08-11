Balıkesir'de orman yangını
1 saat önce
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Savaştepe ilçesinin doğu kısmında bulunan Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 3 helikopter, 18 arazöz ve su tankeri, 50 personel ile havadan ve karadan sürdürülüyor. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilerden yangın yüzde 80 oranında kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre ilk belirlemeler neticesinde 3 hektar alanın yandığı tespit edildi. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:30 Kaynak: İHA
(İHA)
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