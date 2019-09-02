Balıkesir'de orman yangını
7 saat önce
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:39 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Erdek
ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Erdek'deki Oduncuyolu mevkisinde bulunan ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki zeytinlik bahçelerine sıçradı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arasöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
- Balıkesir
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