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Balıkesir'de orman yangını

25 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'de orman yangını, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesi Çam Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alan içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yangın ihbar hattına bildirdi. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Babadağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.Ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 1 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.


Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:06 Kaynak: DHA
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