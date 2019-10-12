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Balıkesir'de orman yangını

46 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'de orman yangını, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kazdağları Milli Parkı sınırları içinde kalan Dere Çatı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Edremit Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

12 arazöz, 4 yangın söndürme helikopteri ve 1 dozerle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 4 saatin ardından yangını kontrol altına aldı.

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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