Balıkesir'de orman yangını - Son Dakika

Balıkesir'de orman yangını
6 saat önce
Balıkesir'de orman yangını Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
Dursunbey'e bağlı Mıcırlar Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye intikal eden ekipler yangının etkili olduğu alanda söndürme çalışması başlattı. Kısmi olarak kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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