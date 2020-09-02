Balıkesir'de orman yangını - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kınık Mahallesi yakınlarında, dere yatağı civarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 10 arazöz, su tankeri, dozer ve çok sayıda personelle müdahale etti.

Alevleri yaklaşık 4 saatte kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

İki hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.