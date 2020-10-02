Balıkesir'de orman yangını - Son Dakika

Balıkesir'in merkez Söğütlügözler Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Konakpınar İşletme Şefliği Söğütlügözler Mahallesi civarında saat 12: 50'de başlayan orman yangınına ekipler 3 arozöz ve 4 ilk müdahale aracı ve Edremit'ten havalanan helikopter ile müdahale etti. Ekipler ormanlık alanda yol sıkıntısı olduğu için soğutma için arozözler ile hortum çekti. İlk müdahale araçları ve helikopterin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında kızılçam, meşe karışık ormanında tahminen 500 metrekare bir alan zarar gördü. - BALIKESİR