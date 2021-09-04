Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de orman yangını - Son Dakika

Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Yunuslar - Yabancılar Mahalleleri arasında, ziraat arazisinden başlayıp fıstıkçamı ağaç türündeki ormanlık sahaya giren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 Arazöz, 2 Su İkmal Aracı, 3 dozer ile söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesindeki rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.
Kaynak: İHA
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