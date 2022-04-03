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Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde karaçam ormanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Derecikören ve Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında çıktı. Yangına Balıkesir'in yanı sıra Sındırgı, Bigadiç ve Simav ilçelerinden gelen 14 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, 10 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)-