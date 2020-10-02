Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İlk belirlemelere göre kızılçam ve meşe karışık ağaçlık ormanda yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, orman yangınına 3 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve Edremit 'ten havalanan helikopterle müdahale edildi. Ekipler ormanlık alanda yol sıkıntısı olduğu için zaman zaman yangın bölgesine ulaşmakta zorlandı.

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