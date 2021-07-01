Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Balya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Müstecap Mahallesi yakınındaki bozuk meşe alanında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 4 arazöz, 2 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, bir hizmet aracı, bir dozer sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince su takviyesinde bulunulan çalışmalara havadan helikopterle destek sağlandı.
Ekipler yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
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