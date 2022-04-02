Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

02.04.2022 07:51
Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi kırsalında çam ormanında çıkan yangın lodos fırtınasının etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye ve Edremit Grup Amirliklerine bağlı ekipler müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü. Örtü yangını olarak çıkan yangında bir buçuk hektar ormanlık alan zarar gördü. - BALIKESİR

Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü
Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü
Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü
Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

YORUMLAR
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Yangına müdahale ederken ilk sahurlarını yaptılar Yangına müdahale ederken ilk sahurlarını yaptılar Bigadiç'te iki ayrı yangın Bigadiç'te iki ayrı yangın

Balıkesir, Pelitköy, Yangın, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü - Son Dakika


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