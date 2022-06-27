Balıkesir'de ikinci bir karara kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de ikinci bir karara kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

27.06.2022 23:39
Balıkesir'de ikinci bir karara kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının yükselmesinin öngörülmesi dolayısıyla, ikinci bir karara kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar ile ateş yakılması yasaklandı.

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının yükselmesinin öngörülmesi dolayısıyla, ikinci bir karara kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar ile ateş yakılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca mayıs ayında alınan, ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklanacağı kararı anımsatıldı.

Meteorolojiden alınan hava tahmini raporlarında ilerleyen günlerde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinin öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, mevsimsel ve insani faktörlere dayalı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilerek, 23 Haziran 2022 tarihinden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara karşı alınan önlemler şöyle sıralandı:

"Kararda sayılan mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında bütün orman alanlarında piknik yapmak, konaklamak, mangal veya semaver benzeri amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu alanlarda da saat 20.30'dan sonra ateş yakılamayacaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine, izinli kamping işletmeleri dışında bütün orman alanlarında kamp yapılması ve çadır kurulmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Anız ve benzeri atıkların yakılması da yasaklandı

Açıklamada, kararda ayrıca, başta ormanlık alanların çevresindeki yerler olmak üzere tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ve diğer tüm arazilerde temizlik benzeri amaçlarla anız, bitki örtüsü, ot ve dal gibi artıkların yakılmasının yasaklandığı da belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bütün ormanlık alanlarda ve çevresinde dron, İHA ve benzeri diğer hava araçlarının uçurulmasının yasaklanmasına, kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile sorumluluğu bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yukarıda belirtilen yasaklama kararlarının uygulanması konusunda gerekli tedbirlerin en üst seviyede alınmasına, kontrol ve denetimlerin titizlikle sürdürülmesine karar verilmiştir."

Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

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