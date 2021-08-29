Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla alevleri büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yeni Mahalle'deki Kale mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum

Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti

Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?