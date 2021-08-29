Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yeni Mahalle'deki Kale mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Çam ağaçlarının bulunduğu bölgede örtü yangını şeklinde yayılmaya başlayan alevlere ekipler müdahalede bulundu.
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla alevleri büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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