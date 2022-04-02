Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı

02.04.2022 10:56
Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar sabaha karşı kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar sabaha karşı kontrol altına alındı.

Burhaniye'nin Pelitköy ve Karadere ile Ayvalık'ın Hacıbozlar kırsal mahalleleri yakınlarında 3 ayrı bölgede dün akşam yangın çıktı.

İhbar üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu alanlarda söndürme çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyeleri iş makineleri, bir maden şirketi de kepçe, ekskavatör ve su tankeri ile destek verdi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgelerde gece boyu süren yoğun çabalarla alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Kızılçam ve fıstık çamı ile bozuk makilik bölgedeki ağaçların zarar gördüğü yangınların etkili olduğu alanın büyüklüğünün tespitine yönelik çalışma da sürüyor.

Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
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Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü Bigadiç'te iki ayrı yangın Bigadiç'te iki ayrı yangın

Burhaniye, Balıkesir, Ayvalık, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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