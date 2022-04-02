Balıkesir'de ormanlık alanlarda çıkan 3 yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar sabaha karşı kontrol altına alındı.

Burhaniye'nin Pelitköy ve Karadere ile Ayvalık'ın Hacıbozlar kırsal mahalleleri yakınlarında 3 ayrı bölgede dün akşam yangın çıktı.

İhbar üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu alanlarda söndürme çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyeleri iş makineleri, bir maden şirketi de kepçe, ekskavatör ve su tankeri ile destek verdi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgelerde gece boyu süren yoğun çabalarla alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Kızılçam ve fıstık çamı ile bozuk makilik bölgedeki ağaçların zarar gördüğü yangınların etkili olduğu alanın büyüklüğünün tespitine yönelik çalışma da sürüyor.