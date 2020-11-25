Balıkesir'de Osmanlı dönemine ait Arapça ve Farsça el yazma kitaplar ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de Osmanlı dönemine ait Arapça ve Farsça el yazma kitaplar ele geçirildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Osmanlı dönemine ait Arapça ve Farsça yazılı etnografik nitelikli olduğu değerlendirilen el yazma 17 kitap ele geçirildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Osmanlı dönemine ait Arapça ve Farsça yazılı etnografik nitelikli olduğu değerlendirilen el yazma 17 kitap ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında R.Y'nin el yazma kitaplar bulundurduğu ve satışa sunduğu bilgisini aldı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, etnografik nitelikli kültür varlığı olduğu değerlendirilen Osmanlı dönemine ait Arapça ve Farsça el yazma 17 kitap ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, R.Y. hakkında yasal işlem başlattı.

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