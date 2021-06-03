Balıkesir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Ebrar Ela Cırcır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bariyerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sabahat ve 7 yaşındaki torunları Ebrar Ela Cırcır ile Münevver Seven, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

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