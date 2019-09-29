Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişiden biri hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişiden biri hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Yunus Demirci idaresindeki 45 VD 078 plakalı otomobil, Mecidiye Mahallesi'nde yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı fark eden çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Araçta bulunan Zeki Topaloğlu (41) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Topaloğlu'nun cesedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralı Demirci, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savaştepe, Balıkesir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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