Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de otomobil devrildi: 2 yaralı
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Balıkesir'de otomobil devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi Avni Meço Caddesi'nde giden Emin F. yönetimindeki 06 NE 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Emin F. ile yanındaki Yılmaz K. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiyesi ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis Ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Ören Mahallesi, Burhaniye, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:38 Kaynak: AA
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