Kaynak: AA

Mehmet Ziya, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin 90 yaşındaki sürücüsü öldü - Son Dakika

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