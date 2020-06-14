Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü - Son Dakika

Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut- Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak

Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı