Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bandırma-Erdek kara yolunun 12. kilometresinde Şükrü Doğan (28) yönetimindeki 10 U 3118 plakalı otomobil, Düzler Mahallesi Hürriyet Caddesi kavşağında virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Doğan ile otomobildeki Selahattin Karaman (21) ve Erman Uzan (28), 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Erman Uzman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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