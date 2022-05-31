Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

31.05.2022 16:54
Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'de, kontrolden çıkarak taklalar atıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Baran G. (27) ağır yaralanırken, yanındaki Oğulcan Karakuş (22) ise yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'de, kontrolden çıkarak taklalar atıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Baran G. (27) ağır yaralanırken, yanındaki Oğulcan Karakuş (22) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, Havran ilçesi Balıkesir- Edremit yolu Şapçı mevkisinde meydana geldi. Baran G.'nin kullandığı 10 BU 498 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Aracın hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, otomobildeki Oğulcan Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Baran G. ise ambulansla götürüldüğü Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Balıkesir, Otomobil, Jandarma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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