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Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü - Son Dakika

Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü

03.02.2022 15:45
Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, TIR'a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Mustafa Keskin, yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, TIR'a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Mustafa Keskin, yaşamını yitirdi.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi çevre yolu trafik ışıklarında, dün gece meydana gelen kazada, Mustafa Keskin'in kullandığı 10 LY 868 plakalı otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla otomobil sürücüsü Keskin, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mustafa Keskin'in öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.


Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü
Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü
Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü
Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü
Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü
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Mustafa Keskin, Balıkesir, Otomobil, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü - Son Dakika
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