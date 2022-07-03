Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Sabri Taş'a dün arkasından gelen ve aynı yönde seyir halinde olan otomobil çarptı. Taş, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Burhaniye Belediyesi, Ören Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de otomobilin çarptığı motosikletli genç toprağa verildi - Son Dakika

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