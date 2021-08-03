Müslüm Çakır'ın Sındırgı Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde araçta sıkışan Çakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müslüm Çakır (45) idaresindeki 10 ZD 603 plakalı otomobil, Çaykenarı Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı ve şarampole devrildi.

Balıkesir 'in Bigadiç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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