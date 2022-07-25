Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.07.2022 08:49
Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muharrem Tunçay (50) idaresindeki 10 AGG 284 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Kepekler Mahallesi kavşağında, İsmail Araboğa'nın kullandığı 63 TH 499 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, Tunçay olay yerinde yaşamını yitirdi, Hande Alan (32) yaralandı.

Alan, Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

YORUMLAR
500
Avşa adasında elektrik telleri koptu, 7 saat enerji kesintisi yaşandı Avşa adasında elektrik telleri koptu, 7 saat enerji kesintisi yaşandı Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:45 Milyonlarca öğrencinin beklediği 2022 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
08:35 Ebru Gündeş'in annesinin ölüm nedeni belli oldu
08:25 Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:11 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
01:15 Ceza konserinde alkolün dozunu kaçıran gençler olay çıkardı
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 08:49:39. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement