Üye Girişi
Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı

09.08.2021 15:44
Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

İstanbul-İzmir Otoyolunun Savaştepe gişeleri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolunun Savaştepe gişeleri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Halil Y. B. (60) idaresindeki 34 BB 057 otomobil Savaştepe gişeleri yakınlarında arızalandı. Yine İstanbul istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan İsa Ç. (22) idaresindeki 35 AKB 629 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde bulunan 34 BB 057 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 34 BB 057 plakalı otomobilde bulunan Sürücü Halil Y. B. yaralanırken, yolcu olan sürücünün eşi Gülay B. (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Yine diğer araçta bulunan Sürücü İsa Ç., yolcular İpek Ç., Halil Efe Ç., Buran Ç., Muazzez D. ve Elmas D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muazzez D.'nın ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Savaştepe İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Savaştepe, İstanbul, İzmir, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Arsenal futbolcusu Kolasinac'ı İstanbul'a getiriyor 16:22 Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Arsenal futbolcusu Kolasinac'ı İstanbul'a getiriyor CHP'den 16:10 CHP'den "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir 16:03 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi 15:47 Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti 15:15 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti Kitapçıya 15:01 Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı 14:44 Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu 13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu

Son Dakika Haberleri
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
16:03 Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti
16:02 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir
15:47 Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
14:50 Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı         
16:10
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor         
16:06
Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor         
16:01
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı         
15:11
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan         
14:08
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Küçük kız, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada Küçük kız, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada         
12:23
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 17:10:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement