Balıkesir'de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Balıkesir'de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu
16.02.2021 19:49
İstanbul-İzmir otoyolu Balıkesir bağlantı noktası yakınlarında bir tırın kayarak yolu kapatması sonucu uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul- İzmir otoyolu Balıkesir bağlantı noktası yakınlarında bir tırın kayarak yolu kapatması sonucu uzun kuyruklar oluştu.
Balıkesir- Bursa otoyolunda Susurluk istikametine seyreden bir tırın kayması sonucu otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri olay yerine ulaşırken, yolun açılması için araç beklendiği öğrenildi. Ayrıca Bursa'ya ve İstanbul'a gitmek için yola çıkan yolcular kar dolayısı ile yolda uzun saatler geçirdiklerini söyleyerek oluşan kuyruğa tepki gösterdi. Kuyruğa sebep olan araç kenara çekildikten sonra ulaşıma açılacağı öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu, sadece iki detay verdi Eskişehir'de kanlı infaz! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında hukuki işlemlerin başlattı Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu