Balıkesir'de Oy Verme İşlemi Başladı
38 dakika önce
Balıkesir'de oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.
Balıkesir
'de oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sandıklara oy vermek için ilk gelenler yine yaşlı seçmenler oldu.
Balıkesir'de 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi başladı. Tamamlanan hazırlıkların ardından sandıklar vatandaşların oy kullanımına 08.00 itibariyle açıldı. Oylarını kullanan vatandaşlar Türkiye
ve Balıkesir için 'Hayırlı uğurlu olsun' temennisinde bulundular.
Balıkesir'de 942 bin 88 seçmen toplam 3 bin 375 sandıkta oy kullanacak. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:07 Kaynak: İHA
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